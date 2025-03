Asiens Börsen im Minus -- BigBear.ai weitet Verluste aus -- USA stoppen Mexiko-Strafzölle vorerst

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich im Handel am Donnerstag deutlich stärker. Der DAX baute sein anfängliches Plus zunächst aus, danach fiel er vorübergehend auf rotes Terrain bevor er wieder zu einer starken Erholung ansetzte und bei 23.475,88 Zählern sogar ein neues Rekordhoch markierte. Zum Handelsende stand somit ein kräftiger Zuwachs um 1,47 Prozent bei 23.419,48 Punkte an der Kurstafel - ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis.

Auch der TecDAX fiel nach einem freundlichen Start vorübergehend in die Verlustzone, konnte im weiteren Verlauf aber wieder deutlich zulegen. Letztlich schloss er 1,0 Prozent stärker bei 3.866,16 Zählern. Neben dem anhaltenden Fokus auf Donald Trumps Handelspolitik, geopolitischen Spannungen und dem historischen deutschen Finanzpaket rückte nun auch die Geldpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt. Erwartungsgemäß beschlossen die Währungshüter des Euroraums eine weitere Senkung des Leitzinssatzes um 0,25 Prozentpunkte zur Unterstützung der Wirtschaft. Neben der EZB stand eine Flut von Geschäftszahlen im Fokus. Zudem steigt die Erwartung, dass zur Finanzierung höherer Verteidigungsausgaben stärkere Haushaltsdefizite in Kauf genommen werden könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigten sich nach der starken Rallye am Vortag deutlich fester. Der EURO STOXX 50 rutscht am Donnerstag nach einem positiven Start vorrübergehend ins Minus und konnte im weiteren Sitzungsverlauf wieder klar zulegen. Schlussendlich beendete er den Handelstag 0,57 Prozent im Plus bei 5.520,47 Punkten. Die Volatilität hielt damit an, wobei laut Dow Jones Newswires viele der guten Nachrichten nun eingepreist scheinen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat derweil am Donnerstag die Leitzinsen für die Eurozone um 25 Basispunkte gesenkt. Der maßgebliche Einlagenzinssatz beträgt nun 2,5 Prozent, nach zuvor 2,75 Prozent. Der Schritt war am Markt allgemein erwartet worden. Es handelte es sich bereits um die fünfte Zinssenkung im Euroraum in Folge. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street haben am Donnerstag die Bären das Ruder übernommen. So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust und zeigte sich auch anschließend in Rot, wobei die Verluste noch ausgebaut wurden. Letztlich ging es 0,99 Prozent auf 42.579,08 Punkte abwärts.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab deutlich ab, nachdem er bereits zum Start kräftig verloren hatte. Sein Schlussstand: 18.069,26 Zähler (-2,61 Prozent). Die jüngsten Hoffnungen im Zollstreit scheinen schon wieder verflogen zu sein, denn die tags zuvor erhoffte schnelle Einigung mit Mexiko und Kanada stand immer noch aus, wobei US-Präsident Trump im Späthandel bekannt gab, dass die Strafzölle gegen mexikanische Importe vorerst gestoppt würden. Ferner belasteten die weltweit steigenden Anleiherenditen - auch in den USA. Das geplante Infrastrukturpaket in Deutschland hat die Rendite von Bundesanleihen in die Höhe schnellen lassen. Und der Trend setzt sich fort, mit weiteren Folgeeffekten in anderen Ländern. Große Beachtung fand zudem eine Meldung aus China: Alibaba stellte mit QwQ-32B ein KI-Modell vor, das offenbar mit DeepSeeks R1 vergleichbar ist. Wie hier kommt man offenbar mit vergleichsweise geringen Rechenkapazitäten aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken