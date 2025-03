Kursprognosen von Gold und Aktien: So können Anleger Preisentwicklungen besser nachvollziehen

UBS sieht Goldmarkt in anhaltendem Aufwärtstrend und hebt Kursziel für den Goldpreis an

Experten: So hoch kann es für Gold und Silber 2025 gehen

Erhöhtes Risiko im Nasdaq? – Tesla, NVIDIA, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Broadcom, Palantir und Alphabet in der Analyse

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

Heute im Fokus

STADA-Börsengang steht bevor: Großes Anleger-Interesse. Zalando sichert sich großen Anteil von ABOUT YOU. Airbus-Rüstungschef gegen US-Waffenkäufe. Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an. Finanzinvestor plant Übernahme - Walgreens soll von der Börse verschwinden.