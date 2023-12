Infineon Aktie News: Infineon zieht am Freitagvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 36,03 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 36,03 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 36,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.158 Infineon-Aktien.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 33,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,05 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich mittags leichter

LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen