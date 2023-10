Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,42 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,42 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 31,43 EUR zu. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,91 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.201.672 Infineon-Aktien.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 42,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,37 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.089,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 3,02 EUR je Aktie aus.

