Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Montagmittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,39 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 30,06 EUR. Bei 30,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.662.276 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 44,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,69 EUR ab. Mit Abgaben von 15,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,31 EUR.

Infineon ließ sich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,63 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 02.02.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

