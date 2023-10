Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 32,00 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 32,00 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,24 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.090.852 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 22,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,81 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,37 EUR an.

Infineon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

