Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 36,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 36,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 36,52 EUR. Bei 36,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 78.574 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Mit einem Zuwachs von 10,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,353 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,84 Prozent zurück. Hier wurden 3,63 Mrd. EUR gegenüber 4,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

