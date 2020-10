Infineon-Aktie aktuell: Infineon kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,42 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 12.809 Punkten liegt. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,81 EUR an. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,30 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.820.852 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,08 EUR. Am 19.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,13 EUR ab.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,65 EUR aus. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,899 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleitern, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit konzentriert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Im Januar 2015 bekam der Chiphersteller von den Wettbewerbshütern grünes Licht für den Kauf des US-Rivalen International Rectifier. Es ist die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Infineon. Der Konzern hatte die rund 3 Mrd. US-Dollar (2,5 Mrd. Euro) schwere Übernahme im August 2014 angekündigt.

