Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 37,10 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 37,10 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,12 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.280 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 37,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2024 aus.

