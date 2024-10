Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 29,96 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 29,96 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 29,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 541.315 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,94 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

