Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Infineon hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 30,38 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,38 EUR an der Tafel. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,67 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 29,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,58 EUR. Bisher wurden heute 884.064 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,51 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,90 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,349 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,94 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 05.08.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Infineon-Aktie.

