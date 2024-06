Infineon Aktie News: Infineon büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 37,50 EUR ab.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 37,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 37,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.361 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 6,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

