Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag um Nulllinie

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 37,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 37,01 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 37,20 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,85 EUR nach. Bei 37,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 950.876 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,39 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,359 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,17 EUR.

Am 08.05.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Infineon-Aktie fällt: Deep-Tech-Startup aus Indien setzt auf Lösungen von Infineon