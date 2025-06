Infineon Aktie News: Infineon verliert am Vormittag

Infineon im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 36,02 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 36,02 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 35,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 192.657 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 35,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,17 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.08.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

