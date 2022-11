Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,78 EUR. Bei 30,08 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,96 EUR. Bisher wurden heute 3.322.652 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 32,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 44,04 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,81 EUR an.

Infineon veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.618,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

