Infineon Aktie News: Infineon fällt am Freitagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 27,11 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 27,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,31 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 853.341 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,52 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.618,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 2.722,00 EUR umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2022 1,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

