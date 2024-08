Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Infineon

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 30,37 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,37 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,38 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.524 Stück gehandelt.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 12,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,353 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

