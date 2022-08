Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag stärker

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 27,55 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 27,64 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 146.786 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,52 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 03.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.618,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 2.722,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: Mit mehr Profit

Experten sehen bei Infineon-Aktie Potenzial

Hot Stocks heute: Vonovia hebt den Bewertungsansatz an - Infineon erhöht die Prognosen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images