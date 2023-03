Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag auf grünem Terrain

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 34,79 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 276.699 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,93 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 5,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,25 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,09 EUR angegeben.

Am 02.02.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.951,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.159,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. Am 02.05.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

