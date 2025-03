Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 35,10 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 35,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 35,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 34,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.627.877 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 20,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,372 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,81 EUR.

Infineon veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

