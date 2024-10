Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 31,17 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 31,17 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,22 EUR aus. Bei 30,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 106.341 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,23 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Abschläge von 13,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,31 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

