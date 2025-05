Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,15 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 34,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 34,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.287.921 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,359 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,17 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 08.05.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Am 11.08.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

