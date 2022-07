Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 24,99 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 25,36 EUR. Mit einem Wert von 25,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.535.967 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,78 EUR aus.

Infineon ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.298,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 2.700,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Infineon am 03.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

