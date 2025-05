Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 34,63 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,63 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,92 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 34,02 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.413.992 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 33,09 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,359 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,17 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,63 Mrd. EUR gelegen.

Am 05.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie stark: Infineon und NVIDIA arbeiten bei Stromversorgung für KI-Server zusammen

Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infineon-Investition von vor einem Jahr eingebracht