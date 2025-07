Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 37,20 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 37,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 36,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.593.311 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 5,99 Prozent wieder erreichen. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 37,72 Prozent sinken.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,98 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

