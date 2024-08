Infineon Aktie News: Infineon am Mittag stabil

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Infineon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,14 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 32,14 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 32,45 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,07 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 386.582 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,42 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,77 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

