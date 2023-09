Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 31,10 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 31,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 30,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.770.858 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 22,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,67 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,92 EUR.

Infineon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4.089,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende schwächer

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag

XETRA-Handel Das macht der TecDAX am Mittag