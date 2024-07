Infineon Aktie News: Infineon fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 33,43 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 33,43 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 32,88 EUR. Mit einem Wert von 33,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.187.734 Infineon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,48 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 19,01 Prozent Luft nach unten.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,350 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,72 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,12 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

