Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 34,61 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 34,61 EUR zu. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,68 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 34,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.684 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 19,66 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,372 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,81 EUR.

Infineon gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

