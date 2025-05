Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 33,78 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 33,78 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,52 EUR. Bei 34,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.320.972 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 16,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 31,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,359 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17 EUR an.

Am 08.05.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

