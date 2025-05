Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag höher

Infineon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 34,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 34,15 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 34,52 EUR. Bei 34,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 738.865 Stück.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 15,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,359 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,17 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,59 Mrd. EUR, gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,13 Prozent präsentiert.

Am 05.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie stark: Infineon und NVIDIA arbeiten bei Stromversorgung für KI-Server zusammen

Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infineon-Investition von vor einem Jahr eingebracht