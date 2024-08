Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,22 EUR zu. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,04 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 379.028 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 18,12 Prozent niedriger. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 19,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2024. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

