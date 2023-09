Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 30,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 31,02 EUR. Mit einem Wert von 30,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.443.670 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 29,27 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus