Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 30,65 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 30,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 30,65 EUR. Bei 30,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.530 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,41 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,65 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

