Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 31,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 31,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 815.553 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 26,85 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,87 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,11 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,37 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

