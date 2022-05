Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 29,44 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 29,55 EUR zu. Mit einem Wert von 29,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.551 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 32,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.05.2022 bei 25,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,42 EUR.

Am 09.05.2022 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3.298,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 2.700,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Infineon am 03.08.2022 präsentieren. Am 01.08.2023 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

