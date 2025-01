Infineon-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Infineon-Aktie mit Buy ein

Aktuelle Analyse im Blick

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Analyse der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Tammy Qiu senkte in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse ihre Annahmen für die Investitionsausgaben im Bereich Waferfertigungsanlagen (WFE). Sie begründete dies mit den dafür gekürzten Mitteln von Intel sowie einem global langsameren Wachstum, was die Investitionen in die Speicherproduktion betrifft. Zum Chipkonzern Infineon sagte sie, die Endmarkt-Schwäche im Automobilbereich sei längst bekannt und Sorgen um Konkurrenz aus China seien übertrieben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,51 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 77.256 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 6,7 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2025 wird am 04.02.2025 erwartet.

