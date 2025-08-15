DAX24.463 +0,4%ESt505.457 +0,4%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.918 +0,2%Euro1,1683 +0,3%Öl66,21 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

init: In Richtung Allzeithoch unterwegs

15.08.25 10:38 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

init: In Richtung Allzeithoch unterwegs | finanzen.net

init hat gute Halbjahreszahlen präsentiert und schon im Vorfeld die Jahresprognose angehoben. Auch technisch ist der Aktie ein Ausbruch gelungen. Nächstes Ziel: Das Allzeithoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
46,00 EUR 0,80 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

init hat einen guten Bericht für das zweite Quartal vorgelegt, in dem der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 71,4 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Das EBIT hat währenddessen deutlich überproportional, um rund 50 Prozent auf 4,5 Mio. Euro zugelegt. Für das Gesamtjahr hatte das Unternehmen im Juli bereits die Prognose angehoben, beim Umsatz von 300 bis 330 Mio. Euro auf 340 bis 370 Mio. Euro (2024: 266 Mio. Euro) und beim EBIT von 30 bis 33 Mio. Euro auf 32 bis 35 Mio. Euro (2024: 24,5 Mio. Euro). Die Aktie hat daher den Ausbruch aus einer längeren Seitwärtskonsolidierung geschafft und Zug nach oben in Richtung des Allzeithochs bei rund 50 Euro.

Den Halbjahresbericht finden Sie auf der Seite der Gesellschaft. Die ad-hoc zur Prognoseanhebung finden Sie hier:

zum Artikel

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft hat die Aktie des Unternehmens gekauft und/oder diese in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.