init: In Richtung Allzeithoch unterwegs

init hat gute Halbjahreszahlen präsentiert und schon im Vorfeld die Jahresprognose angehoben. Auch technisch ist der Aktie ein Ausbruch gelungen. Nächstes Ziel: Das Allzeithoch.

init hat einen guten Bericht für das zweite Quartal vorgelegt, in dem der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 71,4 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Das EBIT hat währenddessen deutlich überproportional, um rund 50 Prozent auf 4,5 Mio. Euro zugelegt. Für das Gesamtjahr hatte das Unternehmen im Juli bereits die Prognose angehoben, beim Umsatz von 300 bis 330 Mio. Euro auf 340 bis 370 Mio. Euro (2024: 266 Mio. Euro) und beim EBIT von 30 bis 33 Mio. Euro auf 32 bis 35 Mio. Euro (2024: 24,5 Mio. Euro). Die Aktie hat daher den Ausbruch aus einer längeren Seitwärtskonsolidierung geschafft und Zug nach oben in Richtung des Allzeithochs bei rund 50 Euro.

Den Halbjahresbericht finden Sie auf der Seite der Gesellschaft.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft hat die Aktie des Unternehmens gekauft und/oder diese in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.