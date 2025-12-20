Insidertrade: RCM Beteiligungs-Aktien zugekauft
Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der RCM Beteiligungs-Aktie für Bewegung.
Werte in diesem Artikel
Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 17.12.2025 bei RCM Beteiligungs verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 19.12.2025 statt. Schmitt, Martin, Vorstand bei RCM Beteiligungs, fügte am 17.12.2025 5.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 1,20 EUR aufgerufen. Bei der RCM Beteiligungs-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 1,19 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die RCM Beteiligungs-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 1,19 EUR. Aktuell ergibt sich für RCM Beteiligungs eine Börsenbewertung in Höhe von 15,58 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 12.879.865 Aktien frei am Markt gehandelt.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 10.11.2025 RCM Beteiligungs-Anteile gehandelt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 13.500 Papiere zu jeweils 1,20 EUR.
