RCM Beteiligungs-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Portfolio angepasst

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei RCM Beteiligungs.

Am 18.12.2025 konnte bei RCM Beteiligungs ein Insidertrade ausgemacht werden. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.12.2025 ein. Vorstand Schmitt, Martin stockte am 18.12.2025 sein Investment in RCM Beteiligungs-Aktien auf. Schmitt, Martin erstand 28 Aktien zu je 1,20 EUR. Bei der RCM Beteiligungs-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 1,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die RCM Beteiligungs-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,19 EUR. Der RCM Beteiligungs-Wert wird an der Börse aktuell auf 15,58 Mio. Euro beziffert. Gegenwärtig werden 12.879.865 Aktien frei am Markt gehandelt.

Davor tätigte Schmitt, Martin am 17.12.2025 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.000 Aktien zu jeweils 1,20 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net