Insidertrade: Scherzer-Aktien zugekauft

Erfasster Insidertrade

Bei Scherzer wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 27.05.2025 wurden bei Scherzer Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Deals ging am 28.05.2025 ein. Von in enger Beziehung Neuroth & Söhne GmbH wurden am 27.05.2025 Scherzer-Papiere gekauft. Für je 2,27 EUR wurden 10.022 Scherzer-Papiere erstanden. Die Scherzer-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,70 Prozent auf 2,26 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Scherzer-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 2,28 EUR. Scherzer ist derzeit am Markt 63,09 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 27.195.628.

Bereits am 11.04.2025 kam es bei Scherzer-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Bei einem Kurs von 2,06 EUR je Papier baute Scherzer-DNI Beteiligungen AG in enger Beziehung sein Engagement um 1.000 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net