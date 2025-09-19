Integral Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Integral Acquisition A hat sich am 19.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.
Integral Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
