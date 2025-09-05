Integrated Rail and Resources Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Integrated Rail and Resources Acquisition A lud am 04.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Integrated Rail and Resources Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net