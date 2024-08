Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,13 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 21,13 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 21,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.388.858 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 51,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 58,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,84 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Abschläge von 10,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,365 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,740 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,00 USD aus.

Am 01.08.2024 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2024 0,329 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

