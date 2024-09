Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 22,39 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 22,39 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 22,75 USD. Mit einem Wert von 22,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11.557.625 Intel-Aktien.

Bei einem Wert von 51,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 128,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 18,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,31 Prozent.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,366 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,43 USD je Intel-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Intel am 01.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. USD im Vergleich zu 12,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Intel am 24.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2024 0,276 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

