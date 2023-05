Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Intel 25,69 EUR

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:57 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 27,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 34.918 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,93 USD) erklomm das Papier am 02.06.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,59 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 11,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Intel am 27.04.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,87 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 11.715,00 USD in den Büchern – ein Minus von 36,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 18.353,00 USD erwirtschaftet hatte.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,413 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

