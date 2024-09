Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Intel

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 23,73 USD.

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 23,73 USD ab. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 23,60 USD. Mit einem Wert von 23,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.026.876 Intel-Aktien.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,27 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,10 Prozent. Bei 18,52 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 21,96 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,366 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,740 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 30,43 USD angegeben.

Am 01.08.2024 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Intel am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,276 USD je Intel-Aktie.

