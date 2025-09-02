IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochabend verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 41,94 USD ab.
Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 41,94 USD. Die IonQ-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,72 USD nach. Bei 42,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 968.071 IonQ-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 30,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,55 USD ab. Abschläge von 84,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20,69 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 11,38 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2028 ein EPS von --1,932 USD je IonQ-Aktie.
