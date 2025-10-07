IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Dienstagabend

IonQ im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von IonQ. Das Papier von IonQ konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 79,31 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 79,31 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 82,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,00 USD. Zuletzt wurden via New York 3.179.955 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,61 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 8,86 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 795,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

2027 dürfte IonQ einen Verlust von -1,686 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

