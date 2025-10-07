DAX24.394 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.761 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,31 -0,3%Gold3.983 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Aktienentwicklung

IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

07.10.25 16:09 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 80,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
67,04 EUR -0,52 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 80,17 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 81,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 845.660 IonQ-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 81,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,86 USD am 08.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 88,95 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus.

IonQ veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck

D-Wave Quantum-Aktie mit neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie?

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung