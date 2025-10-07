IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 80,17 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 80,17 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 81,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 845.660 IonQ-Aktien.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 81,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,86 USD am 08.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 88,95 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus.
IonQ veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.
